Ротен: переход Месси в «ПСЖ» — провал для парижского клуба

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен призвал парижский клуб продать Лионеля Месси или Неймара и строить команду вокруг форварда Килиана Мбаппе.

«Разбить трио МНМ – приоритетная задача «ПСЖ». Приоритет в том, чтобы убрать хотя бы одного. Я говорю о Месси или Неймаре, не о Мбаппе, конечно. Если Килиану захочется чего-то нового, для «ПСЖ» это станет трагедией.

Месси был аномалией с момента своего прихода в «ПСЖ». Тяжело так говорить о таком игроке, который так сильно повлиял на историю футбола. Но это реальность, к сожалению.

Конечно, он тоскует после ухода из «Барселоны». Даже если он говорит, что сегодня в его жизни все наладилось, на поле этого не видно. Не видно особого удовлетворения.

Сейчас я полностью на стороне клуба. Луиш Кампуш должен взять на себя ответственность и признать, что приход Месси не обязательно был хорошим событием, что это был провал.

А ещё возникает вопрос о Неймаре. Только в Англии могут позволить себе игрока с такой зарплатой. Я даже не говорю о трансфере, потому что я думаю, что «ПСЖ» признал тот факт, что они никогда не продадут Неймара за € 200 млн или за € 220 млн, как они купили его в свое время.

Но хотя бы снизьте цену вдвое, чтобы сэкономить его зарплату, потому что есть финансовый фэйр-плей.

Если «ПСЖ» действительно хочет начать новый спортивный проект, я думаю, нужно расстаться с высокооплачиваемыми игроками», – приводит слова Ротена RMC Sport.

Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»: