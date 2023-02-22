Экс-полузащитник «Ливерпуля» и бывший главный тренер «Рейнджерс» и «Астон Виллы» Стивен Джеррард может возглавить «ПСЖ».
Как сообщает Scottish Daily Express, руководство французского клуба разочаровалось в специалисте Кристофе Галтье после поражения в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) и рассматривает вариант смены главного тренера по окончании сезона.
В числе кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ» рассматривается и Джеррард, которого руководство считает важной фигурой, способной усилить команду. Также в числе возможных вариантов рассматривается возвращение Томаса Тухеля.
Последним клубом в тренерской карьере Джеррарда была «Астон Вилла», откуда специалист был уволен в октябре прошлого года.
Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса:
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