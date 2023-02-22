В «Рубине» прокомментировали решение о снятии с клуба запрета на регистрацию новых игроков

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал решение о снятии с казанского клуба запрета на регистрацию новых футболистов в связи с исполнением решений палаты Российского футбольного союза по разрешению споров.

«Всё, что было в производстве у клуба, выплачено и урегулировано. Решением коллегии РФС мы довольны, других санкций и штрафов у «Рубина нет. Все задолженности выплачены», — приводит слова Айбатова Sport24.

Вчера, 21 февраля, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение удовлетворить заявление «Рубина» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры по делам футбольного клуба.

«Рубин» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Первой лиги.