Анчелотти: Винисиус — самый опасный футболист в мире

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (5:2) назвал нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора самым опасным игроком в мире. Бразилец забил два гола и сделал голевую передачу на «Энфилде».
«Я думаю, что сейчас Винисиус Жуниор — самый опасный игрок в мире. Он тот, кто постоянно решает исход матчей», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.
Напомним, за первые 14 минут первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпулю» удалось дважды поразить ворота Тибо Куртуа, однако «Реал» ответил на это двумя дублями — Винисиуса Джуниора и Карима Бензема, ещё один гол на свой счёт записал Эдер Милитао. Лука Модрич в этом матче отметился голевой передачей. Итоговый счёт матча — 5:2 в пользу подопечных Карло Анчелотти.
Ответная игра состоится через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти:
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