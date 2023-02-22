Агент Азмуна: три российских клуба интересовались Сердаром
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Футбольный агент Арманд Дурн сообщил, что три клуба Российской Премьер-лиги проявляли интерес к 28-летнему нападающему «Байера» Сердару Азмуну.
«В последнем матче Сердар отдал две голевые передачи и заработал пенальти. Он провел отличный матч, но в последние полчаса сказалась усталость, все-таки это была первая полная игра за долгое время. Так что у него сейчас все в порядке.
Конкретных предложений не поступало. Но многие клубы из России проявляли интерес к Сердару. Сколько? Три клуба. Я не могу называть их, но догадаться не так сложно.
Летний трансфер в Россию возможен. Посмотрим, как Азмун сыграет до лета, сколько получит минут в Леверкузене. Но переход всегда возможен", — приводит слова Дурна «РБ Спорт».
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