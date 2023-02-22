Игрок «Волги» Ефремов: и на футболе в Ульяновске люди умудряются нажраться

Полузащитник ульяновской «Волги» Дмитрий Ефремов рассказал, в каких условиях пройдёт матч с «Зенитом» на Кубок России. Он состоится в Ульяновске на стадионе «Труд», вмещающем 8 тысяч зрителей, 25 февраля.

«Я надеюсь, снега там не будет. А то ещё матч отменят. Полный стадион соберётся, даже за стадионом будут люди стоять. Многие же не видели вживую, как играет «Зенит». Этот матч очень статусный. Люди будут поддерживать нашу команду, но и болельщики «Зенита», думаю, приедут. Наверное, организаторы придумают какой-то интересный перфоманс. Это, конечно, будет не то, к чему привыкли на стадионах «Зенита» и «Спартака». Но что-то интересное увидим.

Есть ли в Ульяновске места вокруг стадиона, откуда можно увидеть футбол? А что, русскому человеку трудно найти способ? Есть, конечно, такие места, какие-то лазейки, щелочки на стадионе. Хотя, с учётом того, что приедет «Зенит» и ажиотаж большой, думаю, контроль ужесточат. Главное, чтобы был полный стадион и не так холодно было сидеть людям.

На хоккее с мячом в Ульяновске всегда наливали. Мой папа болел за местную команду и рассказывал, что на стадионе там можно выпить, закусить, согреться. На футболе не знаю, как. Но и на футболе люди умудряются нажраться.

Не мешает ли Кубок России в борьбе за выживание в Первой лиге? Нет, конечно. Задачи в чемпионате с нас никто не снимал. Но, раз уже мы так далеко продвинулись в Кубке, почему бы там не побиться? Тем более, приезжает «Зенит», такой раздражитель.

Не скажется ли акклиматизация после сборов? Я не думаю. Она обычно наступает спустя три дня — уже после нашей игры с «Зенитом», получается. И потом акклиматизация — такой вопрос… Кто-то чувствует её, кто-то не чувствует. Всё индивидуально. Она больше на детей влияет, когда они возвращаются с юга. А взрослые её порой не замечают", — приводит слова Ефремова «РБ Спорт».

На пути к четвертьфиналу Кубка России «Волга», ведущая борьбу за выживание в Первой лиге, обыграла «Рубин», «Нефтехимик» и «Кубань» с одинаковым счетом 2:1. В матче против нижнекамской команды Дмитрий Ефремов забил оба мяча.