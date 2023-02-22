Тарханов: Дзюба будет рвать и метать в матче со «Спартаком»

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов оценил перспективы нападающего Артёма Дзюбы проявить себя в матче «Локомотива» со «Спартаком».

«Все матчи 1/4 финала Кубка России интересные, но я бы выделил матч «Локомотив» — «Спартак». Как будет играть «Спартак», ясно. А вот у «Локомотива» новички, новый тренер, интересно посмотреть, что они натренировали за время сборов и в какой футбол будут теперь играть.

Противостояние «Ростова» и «Урала» тоже ожидается увлекательным. «Ростов» идёт на третьем месте, «Урал» выдал отличный отрезок на осеннем отрезке чемпионата. У «Краснодара» тоже новый тренер, интересно, как изменится их игра.

Чего жду от Дзюбы? Посмотрим, в каком состоянии он выйдет. Думаю, Артём будет рвать и метать. И не только потому, что «Спартак» против него, а в целом в чемпионате. Вот когда Дзюба перешёл в тульский «Арсенал», он тоже рвал и метал. Дело не в том, что он соскучился по футболу. Просто Артём будет доказывать, что он ещё футболист хорошего уровня", — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Сегодня, 22 ферваля, «Локомотив» примет «Спартак» в первом матче 1/4 финала Кубка России. Начало матча — в 20:00 мск. Воспитанник «Спартака» Дзюба пополнил состав «железнодорожников» в начале февраля, заключив контракт до конца сезона.