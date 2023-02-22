Отец Захаряна: не знаю, кому была выгодна дезинформация про «Галатасарай»

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, отреагировал на информацию о возможном переходе сына в «Галатасарай».
«Не знаю, кому была выгодна дезинформация про переход сына в «Галатасарай». Думаю, сейчас нет смысла это обсуждать, вопрос закрыт», — приводит слова Захаряна-старшего «РБ Спорт».
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Арсен Захарян не собирается менять своё решение и подписывать контракт с «Галатасараем», несмотря на сообщения в турецких СМИ о договорённостях между московским и турецким клубом.
Турецкие СМИ недавно опубликовали слова, которые приписывались Захаряну. Согласно им, 19-летний полузащитник заявил о желании перейти в «Галатасарай». Позднее «Динамо» опровергло данную информацию, заявив, что Захарян не давал никаких комментариев турецкому «твиттеру».
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