Экс-игрок сборной Казахстана Мусин: я против перехода РФС в АФК

Российский и казахстанский футболист Олег Мусин считает, что РФС не нужно торопиться с вхождением в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Думаю, не стоит торопиться и делать выводы, надо подождать пока все закончится. Разговоры идут на пустом месте, ведь вступить туда не так просто и выйти оттуда будет не так легко. Мое мнение: я против. Посмотрите на Казахстан, который очень долго договаривался, чтобы вступить в УЕФА и с каким трудом он выходил из Азии. Считаю, что это — преждевременное решение. Когда мы попали в УЕФА, то сразу ощутили разницу в уровне соперников, будто попали на другую планету», — приводит слова Мусина Metaratings.

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных матчах решением УЕФА и ФИФА. В РФС обсуждалась возможность перехода в АФК, однако окончательно решение не было принято.