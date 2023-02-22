Орлов: «Зенит» в матче со «Спартаком» не был похож на чемпиона России

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о товарищеском матче санкт-петербургского «Зенита» и иранского «Сепахана» (0:2).
«Матч с «Сепаханом» был контрольным. Иранцы подготовились к этой к игре серьезно. У них очень сильная команда — не знаю, смог бы «Зенит» их обыграть основным составом. А «Зенит» вышел, как на тренировочную игру. Что были за защитники в первом тайме? «Зенит» недооценил соперника и нагнетание не только спортивных, но и политических страстей вокруг этого матча.
«Зенит» подошел к игре расслаблено, не думая, что она может иметь такую большую значимость. На фоне «Сепахана» «Зенит» выглядел блекло. Особенно в первом тайме было видно, что большинство игроков не набрали форму. Хорошо, что 0:2. Могло бы быть и больше — защита у «Зенита» была дырявая. Команда не была похожа на чемпиона России. Им надо готовиться. Время еще есть», — приводит слова Орлова Sport24.
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