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Салихова: раздевалка «Спартака» – святая святых, журналистам и блогерам там делать нечего

Салихова: раздевалка «Спартака» – святая святых, журналистам и блогерам там делать нечего
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о решении московского клуба не пускать журналистов в раздевалку в случае победы над «Локомотивом» в матче Фонбет Кубка России.

«Пусть сначала станет прозрачным судейство, прежде чем журналисты будут ломиться в раздевалки. Раздевалка – это святая святых. Кроме того, это коммерческий актив, наравне с CRM клуба.

Если кого-то пускать, то только для документального киношедевра в стиле All or Nothing, а журналистам и блогерам там делать нечего. Если клуб захочет, то сам покажет, что было в раздевалке после игры, на своих ресурсах»", — приводит слова Салиховой Metaratings.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» не согласовал визит журналистов в раздевалку после матча Кубка России с «Локомотивом». Красно-белые ответили отказом даже основному вещателю турнира.

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