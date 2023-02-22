Гвардиола: является ли Нкунку игроком мирового класса? Абсолютно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об уровне французского нападающего «Лейпцига» Кристофера Нкунку. Также испанский тренер рассказал как относится к тому, что Нкунку не сможет сыграть в сегодняшнем матче Лиги чемпионов.

«Является ли Нкунку игроком мирового класса? Абсолютно. Надеюсь, он сможет восстановиться после тяжёлой травмы. Очень жаль, что ему пришлось пропустить чемпионат мира. Мы видели по его прошлому сезону, что он игрок высшего класса. Надеюсь, он вернётся к ответному матчу. Мне всегда нравится играть против лучших игроков топ-клубов. Я слышал, что он близок к возвращению.», — приводит слова Гвардиолы с пресс-конференции Manchester Evening News.

Напомним, что Нкунку получил травму во время тренировки в составе сборной Франции перед чемпионатом мира в Катаре.

Ближайшим летом Кристофер перейдёт в «Челси». Трансфер подтвердил спортивный директор «РБ Лейпциг».