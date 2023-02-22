Ведран Чорлука — о первых впечатлениях от Москвы: в первый день подумал: «Куда я попал?»

Бывший защитник московского «Локомотива» хорват Ведран Чорлука поделился воспоминаниями о первом приезде в Москву.
«В первый день подумал: «Куда я попал?». Я прилетел в Шереметьево, меня встретил клубный водитель «Локомотива» Сан Саныч. На выезде из аэропорта была большая пробка, ничего не двигалось. И тут водитель как погнал по траве, чтобы объехать затор. Я в этот момент задумался: «Боже мой, может лучше будет, если я не пройду медосмотр». Но потом я приехал в Баковку, мне показали условия высочайшего уровня. Когда я всё это увидел, то всё-таки прошёл медосмотр (смеётся)», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Константину Кринскому.
Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Хорват провёл 200 матчей в РПЛ и отметился семью голами.
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ С ЧОРЛУКОЙ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ» В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
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