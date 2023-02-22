Орлов: Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном получении паспортов РФ бразильскими полузащитниками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Это не плюс и не минус. Если они захотят это сделать — они сделают. Почему это так должно волновать общественность? Это личное, интимное дело.

Я вообще не уверен, что они будут брать российский паспорт. Насколько я знаю, Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии. Но эта волна про российский паспорт каждый раз накатывает. У нас в обществе много псевдопатриотов, которые в этом видят поддержку. Это глупо. Это личное дело каждого гражданина. Некорректно обсуждать это в обществе», – приводит слова Орлова Sport24.

Отметим, что 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года.