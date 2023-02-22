Орлов: Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном получении паспортов РФ бразильскими полузащитниками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.
«Это не плюс и не минус. Если они захотят это сделать — они сделают. Почему это так должно волновать общественность? Это личное, интимное дело.
Я вообще не уверен, что они будут брать российский паспорт. Насколько я знаю, Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии. Но эта волна про российский паспорт каждый раз накатывает. У нас в обществе много псевдопатриотов, которые в этом видят поддержку. Это глупо. Это личное дело каждого гражданина. Некорректно обсуждать это в обществе», – приводит слова Орлова Sport24.
Отметим, что 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года.
- 22 февраля 2023
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
08:46
-
08:39
-
08:35
-
08:30
-
08:10
-
08:04
-
06:05
-
05:53
-
04:56
-
04:52
-
04:50
-
04:40
-
04:34
-
04:26
-
04:14
-
03:58
-
03:53
-
03:46
-
03:21
-
03:13
-
03:10
-
02:32
-
02:25
-
02:22
-
02:18
-
02:09
-
01:58
-
01:45
-
01:33
-
01:28