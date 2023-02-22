Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии

Орлов: Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном получении паспортов РФ бразильскими полузащитниками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Это не плюс и не минус. Если они захотят это сделать — они сделают. Почему это так должно волновать общественность? Это личное, интимное дело.

Я вообще не уверен, что они будут брать российский паспорт. Насколько я знаю, Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии. Но эта волна про российский паспорт каждый раз накатывает. У нас в обществе много псевдопатриотов, которые в этом видят поддержку. Это глупо. Это личное дело каждого гражданина. Некорректно обсуждать это в обществе», – приводит слова Орлова Sport24.

Отметим, что 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года.

«Не считаю шанс уйти в «ПСЖ» редким». Малком впервые рассказал, почему не покинул «Зенит» «Не считаю шанс уйти в «ПСЖ» редким». Малком впервые рассказал, почему не покинул «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023