«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»: во сколько матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где смотреть

Сегодня, 22 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся немецкий «РБ Лейпциг» и английский «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). Начало матча — в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
«РБ Лейпциг» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023. «Манчестер Сити» находится на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Ранее команды встречались в матчах группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В первой игре «Манчестер Сити» выиграл со счётом 6:3, а во второй уступил — 1:2.
Ответная встреча соперников запланирована на 14 марта, игра пройдёт в Манчестере. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
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