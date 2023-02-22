Президент «Урала»: мы не будем подписывать игроков на флажке. Довольны нынешней командой
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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб не планировал больше подписывать игроков в зимнее трансферное окно, которое закрылось в ночь с 21 на 22 февраля. Функционер заявил, что полностью доволен нынешним подбором футболистов.
«Мы довольны той командой, которая есть у нас сейчас. Мы не будем подписывать игроков на флажке. Ушел Гаджимурадов? Ушел и ушел. Мы готовимся к кубковому матчу с «Ростовом», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
Напомним, «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Екатеринбургский клуб набрал 21 очков в 17 матчах. Уже сегодня, 22 февраля, «Урал» выйдет с зимней паузы и проведёт матч 1/4 финала Кубка России с «Ростовом». Игра состоится в Ростове-на-Дону.
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