Михаил Кержаков: перед последним туром в Кубке разобрался в сетке, до этого не понимал

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что до конца группового этапа Фонбет Кубка России не понимал формат турнира.

«Перед последним туром в Кубке разобрался в этой сетке, на самом деле вообще не понимал, как там и что. Потом нам повесили расписание, и я уже там посмотрел, куда мы попадаем. До этого вообще не понимал», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

«Зенит» встретится с ульяновской «Волгой» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Игра состоится в субботу, 25 февраля, на стадионе «Труд им. Льва Яшина» в Ульяновске. Начало встречи — в 14:30 по московскому времени.

Ранее петербуржцы заняли третье место в группе В, где соперничали с московским «Спартаком», самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом».