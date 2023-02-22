Эдуард Мор: бразильцам «Зенита» будет очень тяжело в матче с «Волгой»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Волга» Ульяновск — «Зенит». Игра состоится в субботу, 25 февраля, на стадионе «Труд им. Льва Яшина» в Ульяновске. Начало встречи — в 14:30 мск.

«Чем хуже поле, тем лучше той команде, которая будет обороняться. Для футболистов «Зенита», особенно бразильцев, это огромный минус. На таких полях они играть не привыкли, им будет очень тяжело. На обработку мяча требуется больше времени, то есть шансы команд уравниваются», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Ранее петербуржцы заняли третье место в группе В, где соперничали с московским «Спартаком», самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом». Ульяновская «Волга» в матче 1/8 финала обыграла краснодарскую «Кубань» со счётом 2:1.