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На кубковый матч «Локомотив» — «Спартак» продано более 14 тыс. билетов

На кубковый матч «Локомотив» — «Спартак» продано более 14 тыс. билетов
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На матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Спартак» продано более 14 тыс. билетов. Встреча состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

«На данный момент реализовано 14 200 билетов», — приводит слова представителя пресс-службы «Локомотива» ТАСС.

В Москве установилась холодная погода, поэтому комиссар (инспектор) вправе потребовать проведение температурных замеров воздуха на стадионе до начала матча. Если температура воздуха ниже -15°С, комиссар (инспектор) должен запросить согласие обеих играющих команд на участие во встрече. Окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия от обеих команд принимает главный судья.

Напомним, зрители смогут посетить игру без персонифицированной карты болельщика, которая требуется для входа на все матчи Российской Премьер-Лиги.

Ответный матч состоится в понедельник, 27 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск.

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