Сафонов: переход в другой другой российский клуб маловероятен

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос о возможности перехода в другой российский клуб.

«Трансфер в другой другой российский клуб маловероятен. Нет, он возможен, на самом деле. Если принесут полный чемодан денег, поставят, наверное, скажут «тогда мы не против, мы на эти деньги команду соберём». Но если реально рассматривать, адекватно, вариантов, я думаю, нет», — приводит слова Сафонова YouTube-канал «Коммент.Биги»

Напомним, Матвей Сафонов пропустил 31 гол в 19 матчах текущего сезона, шесть раз оставив свои ворота «сухими». Контракт 23-летнего футболиста с «быками» рассчитан до конца нынешнего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского вратаря в € 15 млн.

После 17 сыгранных туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 25 набранных очков.