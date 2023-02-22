«ПСЖ» сообщил о результатах обследования Неймара
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У бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара по итогам нового обследования, проведённого 21 февраля, выявлено растяжение голеностопа с повреждением связок. Об этом сообщил официальный сайт французского клуба.
Отмечается, что следующий медицинский осмотр бразильца будет организован в начале следующей недели. Также сообщается, что защитник Нуну Мендеш, получивший травму колена, возобновит тренировки на этой неделе.
Напомним, Неймар получил травму в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем» (4:3). В начале второго тайма 31-летний форвард столкнулся с защитником соперников Жозе Фонте и подвернул голеностоп. На 51-й минуте Неймара унесли на носилках. Вместо него на поле вышел Уго Экитике.
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