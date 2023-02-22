Аршавин: думаю, матч «Локомотив» — «Спартак» состоится. Обычно никто не хочет переноса

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

«Всё будет зависеть от решения двух команд. Как правило, обычно никто не хочет переноса на другую дату и матчи проводятся. Не имеет значения, -14 или -15 градусов покажет термометр. Многое зависит от ветра, будет он или нет. Мне кажется, что команды согласятся играть. Думаю, дерби всё-таки состоится», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В Москве установилась холодная погода, поэтому комиссар (инспектор) вправе потребовать проведение температурных замеров воздуха на стадионе до начала матча. Если температура воздуха ниже -15°С, комиссар (инспектор) должен запросить согласие обеих играющих команд на участие во встрече. Окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия от обеих команд принимает главный судья.