Чорлука: пихал Миранчукам, потому что они постоянно делали шесть касаний по мячу. Зачем?

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, как и за что мог подвергнуть критике партнёров по команде.
«Круг футбола так идёт: сначала пихают тебе, потом пихаешь ты. Самое важное – пихать когда надо, а не когда ты играешь ужасно и пихаешь другим. За что пихал Миранчукам? Они постоянно делали шесть касаний по мячу. Зачем? Дай мяч! Не могу сказать, что много пихал, но когда было нужно, я это делал. Но братьям я мало пихал, если честно», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.
Ведран Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Хорват провёл 200 матчей в РПЛ и отметился семью голами.
Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»:
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