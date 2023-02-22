Сафонов: я не хочу быть как Акинфеев, у меня своя дорога

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своём отношении к голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву.

«Тема с Акинфеевым меня просто вымораживает, потому что люди не так воспринимают информацию. И СМИ, которые пишут о том, что я там как-то не так высказался, они просто вливают именно такую формулировку в уши тех, кто этого не видел. По итогу у всех складывается такое мнение.

Я не считаю, что я в своём высказывании как-то унизил Игоря. У меня к нему есть уважение, он провёл прекрасную карьеру. Но что я хотел донести — это то, что это не предел мечтаний. И когда мне говорят: «Хотите ли вы быть как Игорь Акинфеев?» Я говорю: «Я не хочу быть как Игорь Акинфеев, у меня есть своя дорога, я хочу посмотреть, как будет, если сделать по-другому», — приводит слова Сафонова YouTube-канал «Коммент.Биги».