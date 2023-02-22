«Скорее всего, она будет в качестве гоу-гоу». Нигматуллин — о диджейском дебюте Загитовой

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, который по окончании карьеры стал диджеем, отреагировал на новость о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова дебютирует в качестве диджея перед матчем Кубка России «Локомотив» — «Спартак».

«Сыграть просто так с листа ни у кого не получится, потому что это профессия, которой нужно обучаться. Во-первых, у меня за спиной была музыкальная школа. Во-вторых, у меня было непосредственно обучение техническим моментам, связанным с выступлением и изучением диджейского пульта. Перед дебютом мне понадобилось определённое время, потому что это сложно. Думаю, диджейский сет Алины Загитовой – история про имидж. Она играет с Иманбеком, основную часть работы будет делать он, а она будет ему красиво подтанцовывать.

Мне ни в коем случае не хотелось бы обижать Алину Загитову. Я прекрасно к ней отношусь. Но давайте не будем называть это полноценным диджей-сетом. Скорее всего, она будет в качестве гоу-гоу. Хотя, может быть, я чего-то не знаю, и Алина в душе мечтает быть диджейкой, гастролировать по миру.

Иманбек – человек из железнодорожного техникума, который ворвался очень ярко и мощно на диджейскую арену. Его уважают, почитают его музыку во всём мире. В том числе в США. Здесь мне постоянно попадается он на Spotify.

Безусловно, это будет украшением матча «Локомотив» – «Спартак». Я тоже когда-то на заре своих выступлений, кажется, в 2011 году, играл как раз на матче «Локомотив» – «Спартак» на стадионе железнодорожников», – приводит слова Нигматуллина Metaratings.