Ещенко: мы в своё время Томске при -16 играли. Уверен, дерби «Локо» — «Спартак» состоится

Российский футболист Андрей Ещенко высказался о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

«Мы в своё время в Томске при -16 играли, никто не жаловался. Таких случаев много было уже. Ничего страшного, подогрев поля включат, градусник покажет чуть поменьше сразу. Это не помеха для футболистов. Я считаю, что дерби нужно проводить. Уверен, что матч состоится, если морозец в -30 градусов не ударит. Вот при такой ситуации, конечно же, всё очевидно», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В Москве установилась холодная погода, поэтому комиссар (инспектор) вправе потребовать проведение температурных замеров воздуха на стадионе до начала матча. Если температура воздуха ниже -15°С, комиссар (инспектор) должен запросить согласие обеих играющих команд на участие во встрече. Окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия от обеих команд принимает главный судья.