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«У кого-то есть яйца, а у кого-то – нет». Чорлука ответил на слова Глушакова в его адрес

«У кого-то есть яйца, а у кого-то – нет». Чорлука ответил на слова Глушакова в его адрес
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Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука ответил на слова бывшего одноклубника Дениса Глушакова, в своё время сказавшего, что хорват мог не тренироваться всю неделю, а потом всё равно выходил в основе.

«Глушаков ещё игроком «Локомотива» говорил, что я мог толком не тренироваться всю неделю, а потом всё равно выходил в основе? Если бы я прочитал или знал про эти слова, когда мы играли вместе, то случился бы конфликт. Но мне в лицо он это не говорил. Если есть проблема со мной, скажи прямо. Но у кого-то есть яйца, а у кого-то — нет. Странно решать какие-то проблемы через журналистов. Но могу сказать, что тот сезон я точно лучше него отыграл, 100%. Но как футболиста я уважаю Глушакова, как человека я его просто не знаю. Денис ― хороший игрок, он принял правильное решение — ушёл в «Спартак» и стал чемпионом. Но я спал нормально из-за его ухода из клуба (улыбается)», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Константину Кринскому и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»:

«От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо» «От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо»
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