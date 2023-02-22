Маркао: по футбольным качествам Малком и Клаудиньо могут попасть в сборную Бразилии
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Бывший футболист «Спартака» Маркао отреагировал на слухи о том, что его соотечественники Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство.
«Они делают паспорта, потому что понимают, что не попадут в сборную Бразилии? Трудно сказать, будут ли у них шансы на попадание в обойму команды, ведь мы ещё окончательно не определились с новым тренером. Если говорить о футбольных качествах, то Малком и Клаудиньо могут туда попасть, но для этого им нужно показывать очень хороший футбол», — приводит слова Маркао «РБ Спорт».
Отметим, что 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года.
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