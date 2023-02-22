Погребняк: еврокубков нет, почему бы не перенести «Локо» — «Спартак» на более тёплый день?

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк высказался о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.
«Нужно ли переносить дерби — сложный и неоднозначный вопрос. Еврокубков у нас сейчас нет, мы располагаем достаточным количеством времени. Почему бы и не перенести матч на более тёплый день? Я по ходу своей карьеры играл в «Томи». Бывало такое, что мы в Томске играли и в -30. Был и такой опыт», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В Москве установилась холодная погода, поэтому комиссар (инспектор) вправе потребовать проведения температурных замеров воздуха на стадионе до начала матча. Если температура воздуха ниже -15°С, комиссар (инспектор) должен запросить согласие обеих играющих команд на участие во встрече. Окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия обеих команд принимает главный судья.
- 22 февраля 2023
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