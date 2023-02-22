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«Время творить магию». «Спартак» анонсировал матч с «Локо» в стиле игры Hogwarts Legacy

Пресс-служба московского «Спартака» креативно анонсировала предстоящий матч команды в Кубке России с «Локомотивом». Красно-белые опубликовали постер, стилизованный под популярную компьютерную игру Hogwarts Legacy — большой ролевой экшен по вселенной «Гарри Поттера»

«Долгое ожидание наконец-то подошло к концу… Время творить магию!» — подписала постер пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.

Сегодня, 22 февраля, после зимней паузы возобновляется Кубок России по футболу сезона-2022/2023. Центральным противостоянием на стадии 1/4 финала Пути РПЛ станет встреча «Локомотива» и «Спартака». Первый матч команд состоится на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.