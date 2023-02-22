Чорлука: знал, что у Бориса Ротенберга богатая семья. Но не знал, что связана с «Локо»

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился воспоминаниями об игре с Борисом Ротенебргом-младшим.

«Я не знал, что папа Бориса Ротенберга — инвестор. Знал, что у него богатая семья, но не знал, что связана с «Локомотивом». Могу сказать про Борю, что он тренировался на 100% своих сил. У него фокус был полностью на игре. Сейчас мы можем сказать, что кто-то сильнее, кто-то слабее. Кто-то скажет, что я – плохой футболист. Но я люблю видеть, когда человек отдаётся футболу. У него были травмы, он проигрывал конкуренцию, но к нему было такое же отношение, как и к остальным. Его любили и уважали. Он и атмосферу хорошую держал.

Боря – умный человек, который умеет общаться. Он был и среди лидеров, которые общаются с Палычем. Да и с Николичем тоже. Каждый раз, когда у нас были встречи с руководством про бонусы или ещё что-то, то Боря присутствовал», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Константину Кринскому и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»: