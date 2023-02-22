Нигматуллин — о матче «Локо» — «Спартак»: играя в -15, есть риск получить серьёзные травмы

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Локомотива» в Кубке России. По прогнозам синоптиков, во время игры температура воздуха будет составлять примерно -15 градусов.
«Мне приходилось играть в разные температуры. Сразу же вспоминаются девяностые, когда я стоял за воротами в «КАМАЗе», потому что был в запасе. Стоял в валенках, потому что было -27 градусов. Сейчас в валенках играть уже не приходится, к счастью. Но -15 — это, конечно, совсем тяжкие условия для футболистов. Есть риск обморожений и серьёзных травм.
С другой стороны, люди очень соскучились по российскому футболу. Отменять такой матч крайне не хотелось бы! Мне кажется, что на относительно закрытом стадионе, тем более что поле с подогревом, играть, наверное, можно. Хотя, конечно, принимать решение специально обученным людям, которые проанализируют ситуацию и сделают правильный вывод. Но, надеюсь, дерби всё-таки состоится», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Сегодня, 22 февраля, после зимней паузы возобновляется Кубок России по футболу сезона-2022/2023. Центральным противостоянием на стадии 1/4 финала Пути РПЛ станет встреча «Локомотива» и «Спартака». Первый матч команд состоится на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
- 22 февраля 2023
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