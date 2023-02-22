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Рейхмен: «Краснодар» вполне мог бы быть в медалях, если бы Фарке и легионеры не уехали

Рейхмен: «Краснодар» вполне мог бы быть в медалях, если бы Фарке и легионеры не уехали
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Воспитанник «Краснодара» Богдан Рейхмен поделился впечатлениями от работы под руководством немецкого тренера Даниэля Фарке, который до переезда в Россию работал в Англии. Фарке возглавил «Краснодар» в январе 2022 года, но из-за сложившейся ситуации расторг контракт уже в марте. «Быки» так и не провели ни одного официального матча под руководством немца.

«В «Краснодаре» был колоссальный интерес: «Блин, пришёл человек, который недавно был тренером команды АПЛ». Все хотели узнать что-то новое, увидеть тренировочный процесс.

Тренировки с Фарке не были чем-то вау. Но да, необычно. Я узнал много нового. Если бы Даниэль остался и легионеры не уехали, «Краснодар» вполне мог бы быть в медалях», — приводит слова Рейхмена Sport24.

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