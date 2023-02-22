Чанов: у Сафонова есть все шансы стать лучшим вратарём России

Бывший тренер вратарей Вячеслав Чанов считает, что у Матвея Сафонова есть потенциал стать лучшим голкипером России, но пока что ему не хватает стабильности. Также, по словам Чанова, у вратаря «Краснодара» есть возможность уехать в Европу.

«Надо у Сафонова спрашивать, получится ли у него карьера лучше, чем у Акинфеева. Нужно сравнивать, когда они оба закончат играть в футбол.

Уедет ли Сафонов в ближайшие годы в Европу? У каждого вратаря есть такая возможность, а дальше все зависит от игрока, как он ей воспользуется.

Акинфеев остаётся лучшим вратарём России? Мы определяем лучшего вратаря, опираясь на его стабильность выступления за клуб. Это важный критерий. Сафонову еще нужно обрести стабильность. У Матвея есть все шансы стать лучшим вратарем России. Главное, чтобы не было таких ошибок, как в концовке первой части сезона. Начал хорошо, а потом пошли ошибки», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».