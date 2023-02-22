Газзаев отреагировал на то, что Путин призвал бизнес помогать российскому спорту

Известный российский тренер Валерий Газзаев отреагировал на слова президента страны Владимира Путина, который призвал бизнес помогать спорту России. По словам Газзаева, это решение назрело уже давно. В качестве примера удачных частных инвестиций в спорт тренер привёл московский ПФК ЦСКА.
«Уже давно назрело это решение. Я всегда выступал за то, чтобы в профессиональном спорте были частные инвестиции, потому что во всём мире профессиональный спорт существует за счёт бизнеса. Абсолютно правильно президент сказал, я его полностью поддерживаю
Яркий пример вложения частных инвестиций – это ЦСКА, выигравший не один титул как на внутренней арене, так и на европейской
Я обращаюсь к представителям нашего бизнеса: запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию. Инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам, науке и здравоохранению, культуре и спорту», — приводит слова Газзаева интернет-портал «Абзац».
- 22 февраля 2023
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