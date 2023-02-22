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Газзаев отреагировал на то, что Путин призвал бизнес помогать российскому спорту

Газзаев отреагировал на то, что Путин призвал бизнес помогать российскому спорту
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Известный российский тренер Валерий Газзаев отреагировал на слова президента страны Владимира Путина, который призвал бизнес помогать спорту России. По словам Газзаева, это решение назрело уже давно. В качестве примера удачных частных инвестиций в спорт тренер привёл московский ПФК ЦСКА.

«Уже давно назрело это решение. Я всегда выступал за то, чтобы в профессиональном спорте были частные инвестиции, потому что во всём мире профессиональный спорт существует за счёт бизнеса. Абсолютно правильно президент сказал, я его полностью поддерживаю

Яркий пример вложения частных инвестиций – это ЦСКА, выигравший не один титул как на внутренней арене, так и на европейской

Я обращаюсь к представителям нашего бизнеса: запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию. Инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам, науке и здравоохранению, культуре и спорту», — приводит слова Газзаева интернет-портал «Абзац».

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