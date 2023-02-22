«Ростов» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30 мск

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Ростов» и «Урал». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Урал» одержал выездную победу в матче с «Ростовом» со счётом 2:1. В составе екатеринбуржцев отличились нападающий Лазар Ранджелович и полузащитник Рай Влут. У «Ростова» единственный мяч забил полузащитник Роман Тугарев, реализовавший пенальти.

Ответный матч команд состоится в понедельник, 27 февраля, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало встречи — в 17:00 мск.