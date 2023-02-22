Форвард «Урала» Ранджелович: мы рады, что скоро будут официальные игры
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Сербский нападающий «Урала» Лазар Ранджелович поделился впечатлениями от возвращения в Россию после зимних тренировочных сборов.
«Слегка замёрз, когда вернулись, такой уж здесь климат. Мы рады, что скоро будут официальные игры. Огорчение одно — холодно, но скоро станет теплее», — приводит слова Ранджеловича «Матч ТВ».
В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Урал» встретится на выезде с «Ростовом». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 17:30 мск. Ответный матч команд состоится в понедельник, 27 февраля, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало встречи — в 17:00 мск.
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