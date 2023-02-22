Кечинов — о матче «Локо» — «Спартак»: мы играли при -15, и поля были другого качества

Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

«Есть регламент: по-моему, если температура до -15, то матч должен состояться. Мы в своё время играли и при -15 — ничего страшного. Тогда ещё и поля были другого качества. Думаю, игра должна состояться. Есть какой-то календарь, по которому надо идти. Ничего страшного здесь нет», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В Москве установилась холодная погода, поэтому комиссар (инспектор) вправе потребовать проведения температурных замеров воздуха на стадионе до начала матча. Если температура воздуха ниже -15°С, комиссар (инспектор) должен запросить согласие обеих играющих команд на участие во встрече. Окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия обеих команд принимает главный судья.