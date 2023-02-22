Семшов: не сказал бы, что «Зенит» самый популярный клуб в России

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов высказался на тему популярности и стабильности российских клубов. Он считает, что сейчас «Зенит» является самой стабильной командой страны. При этом Семшов подчеркнул, что не считает сине-бело-голубых самым популярным клубом России.
«Не сказал бы, что «Зенит» самый популярный клуб в нашей стране, он, наверное, самый стабильный. Нужно не забывать, что «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» —большие команды и не менее известные, чем сине-бело-голубые. Просто за последние годы петербуржцы стали нашей самой значимой командой, которая постоянно играет в Лиге чемпионов, приобретает сильных футболистов и почти все время выигрывает чемпионат.
В России есть еще топ-клубы, у которых большая армия болельщиков. При Романцеве «Спартак» тоже был стабильным клубом, который постоянно выигрывал чемпионат. Поэтому не стоит говорить, что значимость одной или другой команды в какие-то годы была больше. Все быстро меняется, а эти клубы с именем и с историей. У них практически каждый год появляются сильные футболисты, и армия болельщиков, которая за свой клуб переживает, очень значима.
Могут ли после такой серии побед в чемпионате «Зенит» начать называть народной командой как «Спартак»? Такими словами команды провозглашают болельщики. Возможно, петербуржцев будут называть как-то по-другому, все зависит от фанатов», — приводит слова Семшова Metaratings.
- 22 февраля 2023
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