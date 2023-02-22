Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов рассказал о взаимоотношениях со Спартаком Гогниевым

Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов высказался о подготовке подмосковного клуба ко второй части сезона-2022/2023. Также специалист рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

«У «Химок» четыре поражения в четырёх товарищеских матчах? Это статистика. Придёт чемпионат, тогда можно будет делать какие-то оценки. Меня никогда не смущают и не вводят в заблуждение товарищеские матчи. К ним разное отношение. Кто-то к ним готовится, кто-то — нет. Кто-то просматривает игроков, кто-то даёт сыграть молодёжи. Кто-то под нагрузкой, кто-то без нагрузки. Даже на одном и том же сборе могут быть разные подходы.

Нашёл ли я общий язык со Спартаком Гогниевым, с которым у нас разные характеры? Давайте о характерах пока не будем рассуждать. Мы не на каких-то психологических курсах по совместимости — работаем и работаем. Отношения нормальные. Всё равно делаем одно дело. Тренерское дело стирает какие-то разницы в возрастных категориях.

Не смущает ли меня, что «Химки» называют претендентом на вылет? А чего смущаться? Констатируют турнирную таблицу. Кто-то всё равно окажется на 15-м и 16-м местах. Обычно в перерыве туда прогнозируют тех, кто находится внизу. Потом уже будут комментировать какие-то перемещения по ходу чемпионата. Надежда и шансы всегда есть», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».