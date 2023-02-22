Тен Хаг встретился с Алексом Фергюсоном
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поужинал с легендарным наставником «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном. Об этом сообщил talkSPORT.
Тренеры были замечены в одном из ресторанов вечером вторника, 21 февраля.
В четверг, 23 февраля, «Манчестер Юнайтед» встретится с испанской «Барселоной» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Команды сыграют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало игры — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась вничью — 2:2.
В воскресенье, 26 февраля, «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкасл Юнайтед» в финале Кубка английской лиги. Команды будут играть на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало матча — в 19:30 мск.
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