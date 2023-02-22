Илья Геркус 1 марта покинет должность президента «Торпедо»

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус 1 марта покинет занимаемую должность. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Место Геркуса займет Ярослав Савин.
«Мной совместно с Советом директоров ФК «Торпедо Москва» принято решение о прекращении сотрудничества с 1 марта. Я желаю «Торпедо» удачи, побед и сохранения места в Премьер-Лиге», — приводит слова Геркуса пресс-служба «Торпедо».
«Мы благодарны Илье Леонидовичу за работу в клубе. В соответствии с принципом разделения властей руководитель исполнительного органа в дальнейшем не будет входить в состав совета директоров клуба. Его новый состав в соответствии с принятыми юридическими процедурами будет сформирован до середины марта 2023 года», — сказал и. о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский.
«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав шесть очков после 17 матчей.
- 22 февраля 2023
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