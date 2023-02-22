Рахимов: Дзюба не сможет играть в активный футбол, но его можно будет вписать в состав

Российский тренер Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.
«На сборах мы увидели, что «Спартак» старается играть достаточно быстро. Абаскалем прививается интенсивный футбол, быстрая реакция на потерю мяча, переходные фазы. «Спартак» пытался создать что‑то новое. Когда к команде привыкают, изучают, а у неё нет разнообразия в игре, очень тяжело даются результаты. Думаю, Квинси Промес физически будет готов, но важно найти быстрый игровой тонус, ритм. Он футболист опытный, ему будет достаточно одной или двух игр.
У «Локомотива» много изменений. Пришли опытные Дзюба и Смольников. У Артёма есть мотивация доказать, что он чего‑то стоит. Многие его списывали, поэтому для него важно сейчас себя проявить. Он игрок достаточно высокого уровня.
Артём не сможет играть в активный, интенсивный футбол, с отборами и прессингом. Однако есть такая схема, когда ты отделяешь одного игрока, который может не выполнять этот объём работы, и многие моменты строятся через другие зоны, где этот нападающий не участвует в отборе. Если это будет применено тренером, то его можно будет легко вписать в состав», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».
- 22 февраля 2023
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