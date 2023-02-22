Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» арендовали Владимира Хубулова у «Крыльев Советов»

«Химки» арендовали Владимира Хубулова у «Крыльев Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник Владимир Хубулов перешёл в подмосковные «Химки» на правах аренды из самарских «Крыльев Советов». Клубы достигли соглашения на срок до конца текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба «Химок».

Ранее футболист выступал за владикавказскую «Аланию», вторые команды грозненского «Ахмата» и санкт-петербургского «Зенита». В активе Хубулова три матча в составе сборной России U17 и четыре игры в составе национальной команды страны U18.

«Футбольный клуб «Химки» приветствует Владимира и желает успешной игры за красно-чёрных!» — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний Хубулов провёл 13 матчей за «Крылья Советов» и отметился одной результативной передачей. Также на счету футболиста четыре матча в Фонбет Кубке России и один голевой пас.

Закрытие трансферного окна в РПЛ! Последние переходы зимы — онлайн Закрытие трансферного окна в РПЛ! Последние переходы зимы — онлайн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023