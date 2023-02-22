«Химки» арендовали Владимира Хубулова у «Крыльев Советов»

Полузащитник Владимир Хубулов перешёл в подмосковные «Химки» на правах аренды из самарских «Крыльев Советов». Клубы достигли соглашения на срок до конца текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба «Химок».
Ранее футболист выступал за владикавказскую «Аланию», вторые команды грозненского «Ахмата» и санкт-петербургского «Зенита». В активе Хубулова три матча в составе сборной России U17 и четыре игры в составе национальной команды страны U18.
«Футбольный клуб «Химки» приветствует Владимира и желает успешной игры за красно-чёрных!» — написано в заявлении клуба.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний Хубулов провёл 13 матчей за «Крылья Советов» и отметился одной результативной передачей. Также на счету футболиста четыре матча в Фонбет Кубке России и один голевой пас.
- 22 февраля 2023
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