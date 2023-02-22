Дибала может быть дисквалифицирован на месяц из-за финансового сговора с «Ювентусом»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может быть дисквалифицирован на месяц за возможное тайное соглашение с «Ювентусом» по зарплате на сумму более € 3 млн, сообщает la Repubblica. Сегодня полиция допросила игрока по этому делу.
Сообщается, что прокуратура Италии продолжает расследовать дело о финансовых махинациях «Ювентуса» по снижению зарплат игроков во время пандемии коронавируса в 2020 году. По версии следствия, Дибала не отказывался от зарплаты за тот период, как первоначально сообщал туринский клуб, а договорился об отсрочке выплаты, и впоследствии получил нужную сумму в виде двух платежей по € 1,9 млн.
В соответствии с действующим в Италии Кодексом о спортивной справедливости, клубам запрещено выплачивать компенсацию подобным образом. Игрокам также нельзя соглашаться на выплату таких компенсаций, получение которых приведёт к дисквалификации не менее чем на один месяц.
Ранее по решению Федерации футбола Италии «Ювентус» лишился 15 очков в Серии А из-за финансовых махинаций с зарплатами игроков.
- 22 февраля 2023
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