Отец Захаряна: у Арсена есть желание уехать в Европу
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Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, заявил, что его сын хочет продолжить карьеру в Европе, но на данный момент сконцентрирован на выступлениях в составе бело-голубых.
«Не знаю, остаётся ли интерес со стороны «Челси» к Арсену. Желание уехать играть в Европу у него, конечно, есть. Но на данный момент Арсен — игрок «Динамо», и сейчас мы не рассматриваем другие варианты», — приводит слова отца Захаряна «Матч ТВ».
Напомним, летом интерес к Захаряну проявлял лондонский «Челси», но сделка не состоялась из-за сложностей с переводом денежных средств в Россию. В зимнее трансферное окно Арсен получил предложение от «Галатасарая», однако отказался от переезда в Турцию по личным причинам.
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