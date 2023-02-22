Отец Захаряна: у Арсена есть желание уехать в Европу

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, заявил, что его сын хочет продолжить карьеру в Европе, но на данный момент сконцентрирован на выступлениях в составе бело-голубых.

«Не знаю, остаётся ли интерес со стороны «Челси» к Арсену. Желание уехать играть в Европу у него, конечно, есть. Но на данный момент Арсен — игрок «Динамо», и сейчас мы не рассматриваем другие варианты», — приводит слова отца Захаряна «Матч ТВ».

Напомним, летом интерес к Захаряну проявлял лондонский «Челси», но сделка не состоялась из-за сложностей с переводом денежных средств в Россию. В зимнее трансферное окно Арсен получил предложение от «Галатасарая», однако отказался от переезда в Турцию по личным причинам.