«Лучше перенести игру на другую дату». Павлюченко — о кубковом матче «Локо» — «Спартак»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

«Думаю, что в такую плохую погоду не надо играть. Я за то, чтобы перенести дерби на другой день. В 2006 году мне пришлось играть в сильный мороз — и я получил серьёзную травму колена, в результате чего выбыл из строя на полгода. Такая холодная погода тяжело приходится для футболистов. Очень легко можно получить травму, каждый стык чувствуется иначе. Нужно ещё посмотреть на состояние поля — от этого тоже многое зависит. Не стоит забывать и про болельщиков: всё же в минус пятнадцать градусов холодно сидеть на трибунах. Такие большие дерби нужно играть в идеальных условиях: со множеством болельщиков, идеальным полем и погодой. В сильный мороз играть не хочется, лучше перенести матч на другую дату», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В Москве установилась холодная погода, поэтому комиссар (инспектор) вправе потребовать проведения температурных замеров воздуха на стадионе до начала матча. Если температура воздуха ниже -15°С, комиссар (инспектор) должен запросить согласие обеих играющих команд на участие во встрече. Окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия обеих команд принимает главный судья.