«Ростов» — «Урал»: стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка России

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Ростов» и «Урал». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Байрамян, Селява, Уткин, Щетинин, Голенков.
Запасные: Цулая, Лангович, Терентьев, Тугарев, Шанталий, Мельников, Миронов, Прохин, Комличенко, Полоз, Бочаров, Комаров.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Мишкич, Сунгатулин, Кулаков, Егорычев, Эмерсон, Бикфалви, Бевеев, Каштанов, Ранджелович.
Запасные: Баклов, Бегич, Мамин, Гогличидзе, Мосин, Железнов, Юшин, Татаринов, Подберёзкин, Влут.
Ответный матч команд состоится в понедельник, 27 февраля, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало встречи — в 17:00 мск.
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