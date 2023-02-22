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Экс-игрок «Краснодара»: когда Сафонов на воротах, ты чувствуешь, что сзади тебя стена

Экс-игрок «Краснодара»: когда Сафонов на воротах, ты чувствуешь, что сзади тебя стена
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Бывший футболист «Краснодара» Богдан Рейхмен высоко оценил способности голкипера «быков» Матвея Сафонова. По его словам, когда Сафонов защищает ворота, у футболистов на поле есть уверенность, что в случае ошибки их может спасти вратарь.

«Крут ли Сафонов? С ним в воротах я чувствовал себя не то что уверенно — местами самоуверенно. Не боялся рисковать и не думал, что риски могут привести к каким-то последствиям. С Матвеем ты чувствуешь, что сзади тебя стена. Понимаешь: в случае ошибки тебя могут спасти. Сафонов давал заряд. И заслуженно стал капитаном», — приводит слова Богдана Рейхмена Sport24.

В сезоне-2022/2023 Матвей Сафонов провёл за «Краснодар» 19 матчей во всех турнирах и пропустил 31 гол. В шести играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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