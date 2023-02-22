Экс-игрок «Краснодара»: когда Сафонов на воротах, ты чувствуешь, что сзади тебя стена

Бывший футболист «Краснодара» Богдан Рейхмен высоко оценил способности голкипера «быков» Матвея Сафонова. По его словам, когда Сафонов защищает ворота, у футболистов на поле есть уверенность, что в случае ошибки их может спасти вратарь.
«Крут ли Сафонов? С ним в воротах я чувствовал себя не то что уверенно — местами самоуверенно. Не боялся рисковать и не думал, что риски могут привести к каким-то последствиям. С Матвеем ты чувствуешь, что сзади тебя стена. Понимаешь: в случае ошибки тебя могут спасти. Сафонов давал заряд. И заслуженно стал капитаном», — приводит слова Богдана Рейхмена Sport24.
В сезоне-2022/2023 Матвей Сафонов провёл за «Краснодар» 19 матчей во всех турнирах и пропустил 31 гол. В шести играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
- 22 февраля 2023
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