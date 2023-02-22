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Подготовься к старту РПЛ с «Чемпионат Brainboy»

Подготовься к старту РПЛ с «Чемпионат Brainboy»
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28 февраля в 20:00 в баре Liberty состоится очередная игра футбольного Чемпионата Brainboy от Championat.com. Приходи вспоминать составы российских клубов, узнавать интересные детали и выигрывать крутые призы – регистрируйся!

Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Проведите время с неизменным ведущим Даниилом Махалиным и получите самые крутые призы!

Соберём самых эрудированных болельщиков в одном месте – приходи на квиз!

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